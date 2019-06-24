أمريكا تبلغ ربع نهائي مونديال السيدات

واصل المنتخب الأمريكي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم للسيدات، على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في دور الستة عشر للبطولة.

وأحرزت المهاجمة الأمريكية ميغان رابينوي هدفي منتخب “العم سام”، في الدقيقتين (7، 75) من ركلتي جزاء، وتخللهما هدف الإسبانية جينيفر هيرموسو، سجلته في الدقيقة التاسعة من صافرة البداية.

وضرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية موعدا بذلك، في دور الثمانية للمونديال، مع نظيره الفرنسي، صاحب الأرض، في نهائي مبكر للبطولة، يوم الجمعة المقبل.

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