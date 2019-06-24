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تونس تستهل الكان بتعادل مع أنغولا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله بلقاء سجل أول عثرة لمنتخب عربي في البطولة القارية في نسختها 32 بعد أن ظفرت مصر والجزائر والمغرب بنقاطهم الثلاث منذ الجولة الأولى.

نسور قرطاج بقيادة الفرنسي آلان جيراس أنهوا الشوط الاول متقدمين بهدف إثر ركلة جزاء نفذها قائد الفريق يوسف المساكني عند الدقيقة 34.

وتراجع مستوى النسور في الفترة الثانية بترك فراغات كبيرة في مناطقهم ليستغل الأنغوليون المساحات ويحققوا التعادل في الدقيقة 37 عن طريق دجالما كامبوس.

وفقد النسور أول ثلاث نقاط في مستهل نهائيات أفريقيا ويكتفي بنقطة واحدة بينما تتصدر أنغولا ترتيب المجموعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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