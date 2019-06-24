تونس تستهل الكان بتعادل مع أنغولا

تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله بلقاء سجل أول عثرة لمنتخب عربي في البطولة القارية في نسختها 32 بعد أن ظفرت مصر والجزائر والمغرب بنقاطهم الثلاث منذ الجولة الأولى.

نسور قرطاج بقيادة الفرنسي آلان جيراس أنهوا الشوط الاول متقدمين بهدف إثر ركلة جزاء نفذها قائد الفريق يوسف المساكني عند الدقيقة 34.

وتراجع مستوى النسور في الفترة الثانية بترك فراغات كبيرة في مناطقهم ليستغل الأنغوليون المساحات ويحققوا التعادل في الدقيقة 37 عن طريق دجالما كامبوس.

وفقد النسور أول ثلاث نقاط في مستهل نهائيات أفريقيا ويكتفي بنقطة واحدة بينما تتصدر أنغولا ترتيب المجموعة.

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