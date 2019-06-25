منتخب ليبيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة يختتم استعداداته للمشاركة ببطولة تونس الدولية

دخل منتخب ليبيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات بمقر إقامته بتونس وذلك في استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة تونس الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة والتي تستمر حتى 30 يونيو الجاري بملعب ألعاب القوى برادس .

ويُعد هذا الملتقى ضمن سلسلة الجائرة الكبرى، التي تنظمها اللجنة البارالمبية الدولية، والمرشحة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

واستدعى منتخبنا الوطني، 20 لاعباً في سباقات متنوعة، نذكر منهم: (محمد خليفة شيمة، وليد علي شطيبة، محمد سعيد، حمزة جمعة الهمالي، علاء محمد جمعة الفراوي).

ومن المنتظر أن تشارك أكثر من 30 دولة من مختلف قارات العالم، في هذا المحفل الرياضي المؤهل أيضا لبطولة العالم المزمع إقامتها بشهر أكتوبر المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن ليبيا تربعت على عرش البلدان المغاربية، في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية “أبوظبي 2019″، بعدما حقق اللاعبون الليبيون، إنجازا غير مسبوق، بحصد 60 قلادة ملونة، تتضمن 24 ذهبية و 21 فضية و15 برونزية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية