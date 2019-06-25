للمرة الثانية.. تكليف حكمنا الدولي عطية محمد ضمن طاقم إدارة مدغشقر وبوروندي بكان 2019

قررت لجنة الحكام الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتنضها مصر تكليف المساعد الدولي الليبي عطية محمد عيسي، للمرة الثانية على التوالي في المباراة التي تجمع بين منتخبي مدغشقر وبوروندي والتي سوف تقام يوم الخميس المقبل الموافق 27 يونيو 2019 علي تمام الساعة الرابعة والنصف بملعب الإسكندرية.

وكانت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”الكاف”، قد اختارت حكمنا الليبي، عطية محمد، ضمن طاقم تحكيم مباراة السنغال وتنزانيا التي سيقودها الحكم التونسي الصادق السالمي، ضمن بطولة أمم أفريقيا مصر 2019، وقدم حكمنا الدولي أداء رائعا لاقى استحسان لجنة التحكيم لتقوم بتكليفه للمباراة الثانية على التوالي.

وحقق منتخب السنغال فوزا مريحا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في المباراة ليحصد أسود التيرانجا أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة

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