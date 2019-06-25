الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ يبحث الاستعدادات للمشاركة في بطولة الشباب بتركيا

دعت اللجنة الفنية للاتحاد العام الليبى للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة، لجنة التحكيم والحكام للاجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 6 / 2019 بمقر الاتحاد.

وقالت اللجنة الفنية إن الاجتماع يأتي من أجل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء تصفيات الرياضيين الناشئين يوم الأربعاء القادم استعدادا للمشاركة في بطولة الشباب القادمة التي ستقام في تركيا.

الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذى للاتحاد العام الليبى للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة، عقد يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري اجتماعه الثاني لسنة 2019 حيث ناقش فيه جملة من المواضيع تتعلق بالمشاركات الخارجية واتخذ بعض الإجراءات التى من شأنها الرقى باللعبة.

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