الرباع الليبي “أبوكبدة” يحرز ذهبية لومبارديا لحمل الأثقال

توج البطل الليبي محمد بشير أبو كبدة بذهبية بطولة إقليم لومبارديا لحمل الأثقال ليواصل مسيرته المشرفة بعد التأهل إلى نهائيات سبتمبر المقبل للدفاع عن لقب بطولة إيطاليا.

وأعرب الرباع الليبي صاحب الجنسية الإيطالية، عن سعادته بالتتويج الجديد خاصة وأنه جاء بعد موسم طويل حصد فيه 4 ألقاب ورقم قياسي جديد والحصول على الترتيب السابع على الصعيد الأوروبي.

كما كشف أبو كبدة أنه سيتجه بعد هذا الإنجاز إلى الراحة والعلاج من إصابة لحقت به في وقت سابق بالكتف ووصف بطلنا الليبي الألم بأنه “لا يطاق”.

يشار إلى أن الرباع الليبي نجح مطلع الشهر الجاري في الحصول على المركز الأول في بطولة ريميني الدولية لحمل الأثقال والقوة البدنية ليتوج بكأس البطولة. وتمكن أبو كبدة في تحقيق رقم قياسي إيطالي جديد في فئة تحت ٦٠ كيلو، رغم إصابته في الكتف.

يشار إلى أن الرباع الليبي نجح مطلع الشهر الجاري في الحصول على المركز الأول في بطولة ريميني الدولية لحمل الأثقال والقوة البدنية ليتوج بكأس البطولة. وتمكن أبو كبدة في تحقيق رقم قياسي إيطالي جديد في فئة تحت ٦٠ كيلو، رغم إصابته في الكتف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية