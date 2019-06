المنتخب التونسي يتعثر في أول مبارياته ضمن بطولة أمم أفريقيا 2019

سيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي جمعت المنتخب التونسي مع نظيره الأنغولي وانتهت بنتيجة 1-1 أمس الاثنين، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في مصر.

حيث وضع التونسي يوسف المساكني منتخب بلاده “نسور قرطاج” في المقدمة، بهدف سجله من ضربة جزاء حصل عليها زميله نعيم سليتي. من جهته رد المهاجم الأنغولي دجالما كامبوس بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 73، سجله من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء ارتدت من الحارس التونسي، فاروق بن مصطفى، بعد تصديه لتسديدة من على حدود المنطقة. هذا واكتفى كل من منتخبي تونس وأنغولا بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل وأصبح “نسور قرطاج” بذلك أول منتخب عربي يتعثر في هذه البطولة، بعد فوز مصر على زمبابوي والمغرب على منافسه الناميبي، ومنتخب الجزائري على نظيره الكيني.

