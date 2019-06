نادي الشياطين الحمر يرفض الاستغناء عن بوغبا مُقابل الاستفادة من خدمات نيمار

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الاستغناء عن لاعبه الفرنسي، بول بوغبا، مقابل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث قالت صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية، أن باريس سان جيرمان، عرض على إدارة مانشستر يونايتد مبادلة نيمار ببوغبا.

كما رفض نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد اقتراح باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين الأول هو راتب نيمار البالغ 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو باهظ جداً، وسيتسبب في أزمة بهيكل الأجور، والثاني رغبة النادي في الاحتفاظ ببوغبا حسب الصحيفة.

هذا وكان بوغبا قد أبدى رغبته مؤخراً في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في ظل اهتمام ريال مدريد بالظفر بخدماته، حيث يُعد أولوية لمواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي.

