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اللجنة الأولمبية تهنئ نادي التحدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت اللجنة الأولمبية الليبية على صفحتها الرسمية فيسبوك تهنئة خاصة لنادي التحدي بمصراتة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة للأندية البطلة في نسختها الأولى

وأثنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية متمثلا في رئيسه وكافة أعضائه على المجهود الذي بذله الفريق الأول لكرة القدم المصغرة في النادي والمثابرة لحصد هذا اللقب وهنأ المنشور جميع مناصري وجماهير الفريق على هذا الإنجاز والتفوق الأفريقي الباهرعلى حد تعبير اللجنة

كما أوصلت اللجنة الشكر أيضا لرئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة بهذا التتويج المستحق متمنين دوام النجاحات الرياضية الليبية .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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