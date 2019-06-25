اللجنة الأولمبية تهنئ نادي التحدي

نشرت اللجنة الأولمبية الليبية على صفحتها الرسمية فيسبوك تهنئة خاصة لنادي التحدي بمصراتة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة للأندية البطلة في نسختها الأولى

وأثنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية متمثلا في رئيسه وكافة أعضائه على المجهود الذي بذله الفريق الأول لكرة القدم المصغرة في النادي والمثابرة لحصد هذا اللقب وهنأ المنشور جميع مناصري وجماهير الفريق على هذا الإنجاز والتفوق الأفريقي الباهرعلى حد تعبير اللجنة

كما أوصلت اللجنة الشكر أيضا لرئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة بهذا التتويج المستحق متمنين دوام النجاحات الرياضية الليبية .

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