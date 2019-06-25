كوبا أميريكا: الأوروغواي تقتنص الصدارة واليابان تعدود إلى الديار 

قمة أوفت بكل وعودها وفرضت على الأعناق أن تظل مشرئبة حتى آخر دقائقها… مباراة في الدور الأول لكنها في ثوب نهائي مبكر بين تشيلي والأوروغواي انتهت بتصدر الأخيرة وخروج الضيف الياباني والمنتخب الإكودوري من بطولة أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.

الملحمة بين صاحب اللقبين الأخيرين وغريمه أوروغواي لم تكن سهلة للطرفين واختلفت فيها الدوافع والحوافز فالتشيليون بست نقاط في سلم الترتيب كان يكفيهم التعادل لضمان الصدارة أما الأوروغواي فالمسألة كانت مسألة حياة أو موت

المباراة باحت بأسرارها في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد أن حبست الأنفاس وطال الانتظار تأتي رأسية كافاني رافعا منتخبه للصدارة ومارا به للدور المقبل صحبة التشيلي الذي تخلى عن صدارته بهذه الخسارة.

في المقابل كان على اليابان والإكوادور أن لا ينهيا لقاءهما بالتعادل لكن النتيجة انتهت بهدف لكل منهما سجلا في الشوط الأول وكان الآسيويون السباقين للتهديف في الدقيقة الخامسة عشرة عن طريق شويا ناكاجيما وبعد ذلك بعشر دقائق تذلل الإكوادور الفارق بواسطة أنخيل مينا وبهذه النتيجة يصحب الخصمين بعضهما خارج البطولة لتسجل اليابان عثرتها الثانية في كوبا أميركا وتؤكد مبدأ الضيف الخفيف الذي لا يطيل البقاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية