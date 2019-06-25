لجنة فنية بنادي خليج سرت لصقل المواهب الشابة

شكلت إدارة نادي خليج سرت لجنة يترأسها أحمد الغزال سيكون عملها مختصا بصقل المواهب الشابة في الفئات السنية بالنادي لتنظيم تجمعات تدريبية لتهيئة الناشئين ليكونوا جاهزين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم مستقبلا.

وستحاول اللجنة الفنية للنادي التي تتكون من 8 أشخاص تنظيم برامج تدريبية لفئات البراعم والأشبال والأواسط واستغلال مرحلة الفراغ الرياضي التي تعيشها البلاد حاليا من توقف نشاط الدوري الممتاز لتجهيز الأسماء الذي سيقع عليها الاختيار لخدمة قطاع كرة القدم مستقبلا.

وتميز نادي خليج سرت في السنوات الأخيرة بتخريج الأسماء الشابة حيث برز المهاجم صالح الطاهر ومثل المنتخب الوطني وانتقل للأهلي طرابلس مؤخرا كما لفت متوسط ميدان المنتخب الوطني والاتحاد حاليا ربيع شادي منذ الفئات السنية وصولا للفريق الأول.

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