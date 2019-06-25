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منتخب المبارزة يبدأ رحلته ببطولة أفريقيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستهل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في بطولة أفريقيا التي تقام بالعاصمة المالية باماكو متسلحا بـ4 رياضيين من أصل 42 رياضيا يشاركون في البطولة إجمالا ويمثلون دول غانا والسنغال والجزائر ومصر وتونس وجنوب أفريقيا.

ووقع اختيار اتحاد المبارزة على الرياضيين خالد أبوهديمة وعبدالله أبوجطيلة ومحمد الجبالي وأبوبكر القاضي إذ أوقعت القرعة عبدالسلام أبوجطيلة ضمن المجموعة الأولى بجانب لاعبين من المغرب وتونس ونيجريا.

أما محمد الجبالي فقد أوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة رفقة رياضيين من غانا وجنوب أفريقيا والمغرب والسنغال والجزائر.

بينما سيكون خالد أبوهديمة في المجموعة الخامسة التي تضم لاعبين يمثلون دول نيجيريا ومدغشقر ومالي وغانا.

وبالنسبة للرياضي أبوبكر القاضي فإنه سيتواجد في مجموعة تضم لاعبين من مالي ومصر والسنغال وجنوب أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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