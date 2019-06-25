منتخب المبارزة يبدأ رحلته ببطولة أفريقيا

يستهل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في بطولة أفريقيا التي تقام بالعاصمة المالية باماكو متسلحا بـ4 رياضيين من أصل 42 رياضيا يشاركون في البطولة إجمالا ويمثلون دول غانا والسنغال والجزائر ومصر وتونس وجنوب أفريقيا.

ووقع اختيار اتحاد المبارزة على الرياضيين خالد أبوهديمة وعبدالله أبوجطيلة ومحمد الجبالي وأبوبكر القاضي إذ أوقعت القرعة عبدالسلام أبوجطيلة ضمن المجموعة الأولى بجانب لاعبين من المغرب وتونس ونيجريا.

أما محمد الجبالي فقد أوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة رفقة رياضيين من غانا وجنوب أفريقيا والمغرب والسنغال والجزائر.

بينما سيكون خالد أبوهديمة في المجموعة الخامسة التي تضم لاعبين يمثلون دول نيجيريا ومدغشقر ومالي وغانا.

وبالنسبة للرياضي أبوبكر القاضي فإنه سيتواجد في مجموعة تضم لاعبين من مالي ومصر والسنغال وجنوب أفريقيا.

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