الحاسي لـ218: مسيرتي مع الأهلي اكتملت وأتطلع للأفضل

عبر نجم فريق الأهلي بنغازي أحمد الحاسي على شكره وامتنانه تجاه الفترة التي قضاها رفقة الفريق على الرغم من عدم مشاركته بشكل منتظم نظرا للعقوبة التي سلطت عليه الموسم الماضي من قبل اتحاد الكرة على خلفية بعض الأحداث التي رافقت مباراة فريقه السابق الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس ليبيا.

وقال الحاسي في تصريحات خاصة لـ218 إن قرار فسخ العقد بالتراضي بينه وبين النادي الأهلي بنغازي اتخذ جراء بعض التفاصيل الإدارية التي لم يتفق فيها مع إدارة النادي مضيفا في الوقت ذاته أنه يتطلع لمستقبل أفضل.

وفي ذات السياق، أضاف الحاسي أنه يمتلك عدة عروض منها خارج ليبيا والأخرى داخلها حيث سيختار الوجهة المقبلة بعد دراستها جميعها بشكل متمعن.

ويعد الحاسي من أبرز الأسماء الشابة في الكرة الليبية حيث تدرج في الفئات السنية بناديه الأم الهلال وصولا للفريق الأول وبعد بروزه اللافت في المواسم الأخيرة قرر خوض تجربة جديدة مع الأهلي بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية