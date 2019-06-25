منتخب رفعات القوة يواصل معسكره التحضيري

يواصل منتخبنا الوطني لرفعات القوة لذوي الاحتياجات الخاصة معسكره التحضيري الذي دخل في أسبوعه الثاني استعدادا لبطولة العالم التي ستقام بكازاخستان

ويقود المنتخب المدرب الوطني عبدالرحيم الزوي الذي أعلن في وقت سابق أن ليبيا ستكون حاضرة في البطولة العالمية بأربعة لاعبين هم سهيل الترهوني في وزن 59 كيلوغراما والمتوج بذهبية أفريقيا الجزائر 2018، وإبراهيم أبوسميحة وزن 65 كيلوغراما، ومصعب غرس الله وزن 72 كيلوغراما، وعبدالرازق البعباع وزن 88 كيلوغراما، الحاصل على برونزية أفريقيا، الجزائر 2018.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر المنتخب سيتواصل لغاية الرابع من يوليو المقبل وتقام المسابقة العالمية في كازاخستان بداية من السابع حتى 21 أكتوبر المقبل.

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