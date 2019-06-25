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منتخب رفعات القوة يواصل معسكره التحضيري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل منتخبنا الوطني لرفعات القوة لذوي الاحتياجات الخاصة معسكره التحضيري الذي دخل في أسبوعه الثاني استعدادا لبطولة العالم التي ستقام بكازاخستان

ويقود المنتخب المدرب الوطني عبدالرحيم الزوي الذي أعلن في وقت سابق أن ليبيا ستكون حاضرة في البطولة العالمية بأربعة لاعبين هم سهيل الترهوني في وزن 59 كيلوغراما والمتوج بذهبية أفريقيا الجزائر 2018، وإبراهيم أبوسميحة وزن 65 كيلوغراما، ومصعب غرس الله وزن 72 كيلوغراما، وعبدالرازق البعباع وزن 88 كيلوغراما، الحاصل على برونزية أفريقيا، الجزائر 2018.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر المنتخب سيتواصل لغاية الرابع من يوليو المقبل وتقام المسابقة العالمية في كازاخستان بداية من السابع حتى 21 أكتوبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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