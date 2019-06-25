الأهلي بنغازي يفسخ عقد الحاسي

فسخ نادي الأهلي بنغازي عقده مع لاعب خط الوسط أحمد الحاسي القادم من الهلال والذي كان يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وجاء ضم الحاسي البالغ من العمر 23 عاما بقرار من إدارة النادي في سبتمبر الماضي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العقد رغم أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أوقف اللاعب لمدة عام عقوبة له على توجيه ألفاظ نابية لحكم مباراة الهلال والاتحاد.

الجدير بالذكر أن الحاسي أعلن اعتزاله كرة القدم بعد قرار العقوبة التي سلطت عليه نافيا كل ما نسب إليه ليلتحق بعد ذلك بصفوف الأهلي بنغازي لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم فسخ العقد مساء أمس.

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