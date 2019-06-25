العزابي رئيسا للجنة التسييرية لنادي الاتحاد

انتخب نادي الاتحاد صلاح العزابي رئيساً للجنة التسييرية للنادي ليكون خلفاً لموسى الشيباني الرئيس السابق المؤقت للجنة وذلك تفادياً للفراع الإداري بالنادي.

وجاء اختيار العزابي ضمن اجتماع الجمعية العمومية للنادي، الثلاثاء، حيث تم استفتاء جمع كل أعضاء النادي.

وتعاني أغلب الألعاب الجماعية بنادي الاتحاد من وجود مستحقات متأخرة للرياضيين، ورغم الظروف التي يمر بها النادي تم انتخاب رئيس جديد للجنة التسييرية.

وكان نادي الاتحاد قد عقد الخميس الماضي اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بإشراف مباشر من مجلس الرياضة بطرابلس.

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