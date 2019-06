قال لاعب فريق الأهلي بنغازي أحمد الحاسي ، إن قرار فسخ العقد بينه وبين النادي جاء بالتراضي ولا توجد أي خلافات.

وأكمل الحاسي، في تصريحات له، أنه يمتلك عدة عروض منها خارج ليبيا والأخرى داخلها حيث سيختار الوجهة المقبلة بعد دراستها جميعها بشكل متمعن.

وأضاف الحاسي، أنه يتطلع إلى الأفضل وتحقيق البطولات في نادي جديد مؤكدا أنه يتمنى أن يواصل الأهلي بنغازي مسيرته في حصد البطولات.

