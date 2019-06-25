اتحاد الكرة المصغرة الأفضل في “القارة السمراء”

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة اختيار اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للعبة كأفضل اتحاد عامل بالقارة السمراء وذلك عقب بطولة الأندية الأفريقية الأبطال والتي أقيمت في تونس الأيام الماضية.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة بأن الاتحاد الليبي ورغم كل الصعاب التي يواجهها من ظروف تمر في ليبيا قد نجح في استكمال ومسابقات الموسم.

وشكر اتحاد اللعبة الأفريقي كل اللجان العاملة والاتحادات الفرعية والأندية لمواصلة عملهم وتعاونهم من أجل تميز اللعبة محليا إضافة إلى المشاركة في البطولات القارية.

وكان فريق التحدي مصراتة قد توج قبل أيام بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي أقيمت في تونس فيما سيشارك المنتخب الوطني بكأس العالم للكرة المصغرة والتي ستقام في أستراليا.

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