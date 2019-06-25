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المساكني بخير.. وجاهز لموقعة مالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن قائد الفريق ونجم خط وسطه يوسف المساكني سيكون بنسبة كبيرة متاحا لخيارات المدرب آلان جيراس في المواجهة القادمة التي ستجمع نسور قرطاج أمام مالي ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ مشواره في بطولة أمم أفريقيا بتعادل مخيب لمناصيره أمام أنغولا بهدف لمثله بعدما كان متقدما في شوط المباراة الأول بهدف دون رد جاء بواسطة المساكني من علامة الجزاء.

ويعول المنتخب التونسي في الكان على خبرة الثنائي يوسف المساكني ووهبي الخزري إضافة لمجهودات باقي اللاعبين للوصول إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2004.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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