المساكني بخير.. وجاهز لموقعة مالي

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن قائد الفريق ونجم خط وسطه يوسف المساكني سيكون بنسبة كبيرة متاحا لخيارات المدرب آلان جيراس في المواجهة القادمة التي ستجمع نسور قرطاج أمام مالي ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ مشواره في بطولة أمم أفريقيا بتعادل مخيب لمناصيره أمام أنغولا بهدف لمثله بعدما كان متقدما في شوط المباراة الأول بهدف دون رد جاء بواسطة المساكني من علامة الجزاء.

ويعول المنتخب التونسي في الكان على خبرة الثنائي يوسف المساكني ووهبي الخزري إضافة لمجهودات باقي اللاعبين للوصول إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2004.

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