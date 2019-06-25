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الكاميرون تهزم غينيا بيساو في “الكان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح المنتخب الكاميروني مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفرقية بفوزه على حساب غينيا بيساو بـ2-0 ضمن مباريات الجولة الأولى لفرق المجموعة السادسة والتي يستضيفها ملعب الإسماعيلية.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون حيث انتظر الفريقان بداية الشوط الثاني ليفتتح يايا بانانا باب التسجيل في الدقيقة 66.

وبعدها بحوالي ثلاث دقائق وتحديدا في الدقيقة 69 أضاف ستيفان باهوكين الهدف الثاني لمصلحة الأسود لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويستهل المنتخب الكاميروني مبارياته بأفضل طريقة ممكنة.

يشار إلى أن المنتخب الكاميروني قد عانى من بعض الأزمات التي سبقت انطلاق بطولة أمم افريقيا ومنها عدم تسديد مستحقات اللاعبين الذين رفضوا القدوم إلى مصر إلى أن تمت تسوية مستحقاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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