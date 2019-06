قام إيفرتون بالتعاقد مع أندريه غوميز من برشلونة الإسباني نهائياً بعدما قضى لاعب وسط منتخب البرتغال فترة إعارة ناجحة في النادي الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

حيث قال برشلونة:

“توصل برشلونة وإيفرتون إلى اتفاق لانتقال اللاعب البرتغالي أندريه غوميز، وقيمة صفقة الانتقال 25 مليون يورو إضافة إلى مكافآت أخرى”.

حيث قضى غوميز البالغ 25 سنة، عامين لم يكتب له فيهما النجاح مع برشلونة عقب الانتقال من بلنسية في 2016 مقابل 35 مليون يورو، وخاض 6 مباريات أساسياً فقط في الدوري الإسباني في موسمه الثاني.

هذا وكشف في وقت لاحق عن معاناته بعد الانتقادات التي طالته بسبب مستواه مع برشلونة وقال في تصريحات صحفية وقتها إن الأجواء في النادي أصبحت قطعة من الجحيم، وأنه في بعض الأحيان بات لا يرغب في مغادرة منزله.

The post بعد التضييق علية.. أحد لاعبي برشلونة يترك البلوغرانا ويتجه إلى إيفرتون appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا