سيدات إيطاليا وهولندا إلى ربع نهائي المونديال

وصلت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للسيدات لمرحلتها الأخيرة فاليوم الأخير من الدور شهد تأهل الإيطاليات إلى ربع نهائي المونديال بفوز مستحق على نظيراتهن الصينيات بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت بمدينة مونبيلييه الفرنسية .

وسيطر الإيطاليات على مجريات الشوط الأول منذ الدقائق الأولى وكدن يفتتحن التسجيل في الدقيقة الــ 16 بعد تسجيل هدف بانفرادة بحامية عرين المنتخب الصيني تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وغيرت فالنتينا جياسينتي عداد النتيجة بعد دربكة في دفاع الصينيات، وبعدها حاول المنتخب الآسيوي تعديل النتيجة لكن دون جدوى وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني استطاعت ارورا غالي تسديد كرة بعيدة سكنت شباك الصين، لتضمن إيطاليا تواجدها في دور الثمانية للمونديال في انتظار من سيقابلها في مواجهة منتظرة .

وفي المواجهة الأخرى أطاحت هولندا باليابان في آخر مباريات ثمن النهائي والتي أقيمت بمدينة رين، حيث افتتحت نجمة هولندا كيكي مارتينز أهداف المباراة في الدقيقة الـ17، وعدلت اليابان النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة يوي هاسيجاوا، إلا أن مارتينز استطاعت تسجيل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة للمباراة من علامة الجزاء لتحبط هولندا كل انتفاضات الساموراي الياباني وتتأهل إلى دور الثمانية.

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