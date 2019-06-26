باريس سان جيرمان “سيُعطّل” تفاهمات “برسا-نيمار”

رجحت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية أن تعمد إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى “تعطيل متعمد” لأي “تفاهمات سرية” قد تكون أبرمت بين إدارة نادي برشلونة الإسباني ولاعبه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي غادر “برسا” قبل موسمين إلى الدوري الفرنسي، في صفقة ضخمة جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم منذ انطلاقتها قبل عقود، فيما لم يمض وقت طويل حتى بدأت تقارير ومعلومات تشير إلى نيمار ليس مرتاحا في “حديقة الأمراء”، وأنه يريد العودة إلى الدوري الإسباني، وتحديدا إلى ستاد “كامب نو”.

وبحسب وسائل الإعلام الدولية، فإن الاتصالات السرية عبر وسطاء بين إدارة الناديين الإسباني والفرنسي وصلت إلى ما يمكن اعتباره “طريقا مسدودة”، فيما بدأ برشلونة الاتصال بنيمار للاتفاق معه على أجور مادية مخفضة جدا، قبل المضي قدما في دفع قيمة الشرط الجزائي للفرنسيين، إذ يتردد أن باريس سان جيرمان في سبيل تعطيل صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، فإنه لن يتساهل أبدا في الشروط المالية عند فسخ عقد نيمار، والسماح له بالعودة إلى ناديه السابق.

ووفق معلومات وتقارير وسائل الإعلام فإن نيمار قد تساهل كثيرا في مطالبه المادية في اتصالاته مع ناديه السابق، ورضي بأن تقل أجوره كثيرا عما كان يتقاضاه قبل الرحيل، ومن المرجح أن تنخفض أيضا مخصصاته وحوافزه، إلى جانب عائداته من أي إعلانات للنادي الإسباني، وسط شكوك كثيرة في أن يصرف النادي الإسباني النظر عن صفقة ضخمة مثل صفقة عودة نيمار إلى صفوفه، ومنعا لأي منافس إسباني سابق من الظفر بخدماته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية