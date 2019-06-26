“عيون ألمانية” ترصد “موهبة كسولة” في برشلونة

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كشف تقرير لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية اليوم الأربعاء أن رئيس نادي بارين ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيغيه بات متحمسا بشدة، ويضغط من أجل فتح باب التفاوض مع نادي برشلونة الإسباني من أجل شراء خدمات اللاعب عثمان ديمبيلي، الذي يتردد وفق تقارير غير مؤكدة أن برشلونة يريد التضحية به، إلى جانب لاعبين آخرين لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ صفقة عودة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في حين لم يُصرّح برشلونة بنيته بيع اللاعب الذي اشتراه قبل سنوات من نادي بروسيا دورتموند بصفقة وصلت إلى نحو 100 مليون يورو.

وتكشف الصحيفة الألمانية أن ديمبيلي كان على وشك أن يضع قدمه قبل أربع سنوات في “البوندسليغا” الألماني، وأن يلعب لبطل الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه فضّل وقتذاك في اللحظات الأخيرة التوقيع لنادي بروسيا دورتموند، قبل أن يعود برشلونة ويشتري خدمات ديمبيلي، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، ويعتبر أحد العناصر الموهوبة في ملاعب كرة القدم قدّم موسما ضعيفا مع ناديه الإسباني الموسم الماضي، وهو ما وضعه على رأس قائمة اللاعبين الذين ينوي “برسا” بيعهم لتأمين سيولة مالية تساعده على تنفيذ صفقات لشراء مواهب أخرى.

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