“البلاك ستارز” تتعثر أمام بنين

حققت بنين مفاجأة كبيرة بتعادلها مع غانا بهدفين لمثلهما في مستهل مشوار المنتخبين في أمم أفريقيا والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية ضمن المجموعة السادسة.

واستقبلت غانا هدفا مفاجئا منذ الدقيقة الثانية من بداية المباراة عندما سجل مايكل بوتي لمنتخب بنين بعد انفراده بالحارس، ليتمكن منتخب البلاك ستارز من تعديل النتيجة عن طريق أندريه أيو بعد سبع دقائق من تسديدة غيرت اتجاهها، ليمنح شقيقه جوردان أيو التقدم لغانا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق ، وبعد النقص العددي بطرد مدافع غانا جون بوي استطاعت بنين انتزاع التعادل في الدقيقة 83 ليتحصل كل منتخب على نقطة في بداية المشوار الأفريقي.

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