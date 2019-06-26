إيفرتون يضم غوميز من برشلونة نهائيا

أعلن إيفرتون الإنجليزي إنهاء صفقة انتقال لاعب وسطه البرتغالي أندريه غوميز من برشلونة الإسباني بشكل نهائي بعدما لعب الموسم الماضي مُعارا من النادي الكاتالوني .

وأوضح النادي الإنجليزي أن غوميز وقع عقدا لمدة 5 سنوات حتى يونيو من العام 2024 حيث ذكرت تقارير صحفية بأن قيمة انتقال اللاعب وصلت إلى 22 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب الذي لعب معارا الموسم الماضي بأكمله قد شارك في 29 مباراة في البريمرليغ ووصل مع الفريق إلى المركز الثامن، حيث تلقى العديد من العروض من أبرزها وست هام وولفرهامبتون إلا أن النادي الكاتالوني رفض أغلب العروض المقدمة.

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