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إيفرتون يضم غوميز من برشلونة نهائيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إيفرتون الإنجليزي إنهاء صفقة انتقال لاعب وسطه البرتغالي أندريه غوميز من برشلونة الإسباني بشكل نهائي بعدما لعب الموسم الماضي مُعارا من النادي الكاتالوني .

وأوضح النادي الإنجليزي أن غوميز وقع عقدا لمدة 5 سنوات حتى يونيو من العام 2024 حيث ذكرت تقارير صحفية بأن قيمة انتقال اللاعب وصلت إلى 22 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب الذي لعب معارا الموسم الماضي بأكمله قد شارك في 29 مباراة في البريمرليغ ووصل مع الفريق إلى المركز الثامن، حيث تلقى العديد من العروض من أبرزها وست هام وولفرهامبتون إلا أن النادي الكاتالوني رفض أغلب العروض المقدمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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