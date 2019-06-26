اخبار الرياضة

“الخفافيش” تتعاقد مع حارس برشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم الحارس الهولندي ياسبر سيليسين إلى فالنسيا قادما من برشلونة لينضم للخفافيش بداية من الموسم المقبل.

وأنهى الناديان اتفاقهما بشأن انتقال سيليسين ليجري بعدها الحارس الفحص الطبي الروتيني وينشر بعدها الخفافيش على حسابه في تويتر فيديو يؤكد إتمام الصفقة التي قدرتها تقارير صحفية بقرابة 30 مليون يورو ، ويواصل فالنسيا مفاوضاته مع برشلونة لضم لاعب الوسط البرازيلي رافينيا الكانتارا والذي عاد من الإصابة حيث يفكر فالنسيا في ضم اللاعب لتعزيز تشكيلته قبل مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان سيليسين قد انضم إلى برشلونة في ألفين وستة عشر قادما من أياكس الهولندي إلا أنه لم ينل فرصة اللعب بشكل كامل في ظل تألق الحارس الأساسي الألماني مارك تيرشتيجن ليطلب الرحيل في الصيف الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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