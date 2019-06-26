هل يعود بوفون إلى يوفنتوس كحارس بديل ؟

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن يوفنتوس يدرس استعادة حارسه المخضرم جيانلويجي بوفون وذلك عقب رحيله عن باريس سان جيرمان قبل أيام.

وأوضح التقرير أن بوفون وافق على العودة إلى يوفنتوس ولا يمانع بالجلوس في مقاعد الاحتياط في ظل رغبته في إنهاء مسيرته بقميص البيانكونيري .

وكان بوفون قد أعلن مغادرته لفريقه باريس سان جيرمان وذلك بعدما قضى موسما واحدا توج إثره بلقب الدوري الفرنسي .

ومن المنتظر أن يؤكد بطل إيطاليا انضمام الحارس المخضرم الأيام المقبلة حيث ينتظر اليوفي بيع حارسه الاحتياطي ماتيا بيرين في ظل اهتمام كل من روما وإشبيلية به في الميركاتو الحالي.

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