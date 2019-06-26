تهنئة “سويسرية وإنجليزية” لاتحاد كرة القدم الليبي

أشاد الاتحاد السويسري لكرة القدم المصغرة بنظيره الليبي الذي يقوم بعمل جبار خاصة بعد حصول التحدي طمينة على أول بطولة أفريقية في ليبيا.

ونشر الاتحاد السويسري على موقعه الرسمي “فيسبوك” تهنئة وإشادة بنظيره الليبي جاء نصها على هذا النحو “نحن فخورون بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة لهذا الإنجاز الكبير وهو إحراز التحدي لليبيا أول لقب أفريقي لكرة القدم المصغرة”.

كما نشر الاتحاد الإنجليزي للعبة تهنئة للنادي الليبي على موقعه الرسمي “فيسبوك” مثمنا جهود اللاعبين الظافرين باللقب ومتخوفين في الوقت ذاته من مواجهة منتخب ليبيا في كأس العالم للكرة المصغرة، حيث أوقعت القرعة المنتخبين في نفس المجموعة.

وعبر الاتحاد الإنجليزي عن إعجابه الشديد بالتطور والتقدم الذي تشهده الكرة المصغرة في ليبيا.

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