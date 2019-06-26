أمم افريقيا: مصر ونيجيريا لتأكيد الصدارة

جرعة أخرى من المباريات ستمتعنا بفن المستديرة ضمن نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في مصر لحساب الجولة الثانية من الدور الأول.

ضربة البداية سيلتقي المنتخب النيجري نظيره الغيني في مباراة بصافرة الحكم الأنغولي هيلدر مارتينيز على استاد الإسكندرية في أولى مباريات المجموعة الثانية.

السوبر ايغلز سيدخلون المباراة وهم على قمة سلم الترتيب وفي الرصيد ثلاث نقاط بعد فوز صعب على بوروندي بهدف دون مقابل أما الغينيون فسيستهلون المواجهة وهم في مركز الوصيف بنقطة واحدة صحبة مدغشقر.

مواجهات البلدين في نهائيات أمم أفريقيا يكاد ينساها التاريخ إذ لم يتواجه المنتخبان إلا في مناسبة واحدة تعود إلى التاسع من مارس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية فستجمع بين أوغندا وزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مصر والكونغو الديمقراطي، حيث يطمح الأوغنديون لمواصلة مفاجآتهم بعد أن أطاحوا الكونغو الديمقراطية وسجلوا هدفين نظيفين في مرماها.

وختام الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية يأتي منتخب الفراعنة أصحاب الدار عندما يستضيف جمهورية الكونغو لإثبات علو كعبه ومنافسته الجدية على اللقب بتحقيق فوزه الثاني ومواصلة التصدر.

مجموعة من المواجهات تضمن طبقا كرويا دسما بكل المقاييس الكروية ومتعة الفنون الأفريقية.

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