اخبار الرياضة

إقبال لافت على تعلم السباحة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد أكاديمة بنغازي لتعليم السباحة والغوص إقبالا لافتا مع بداية فصل الصيف حيث استقبلت مئات المشاركين من الجنسين ومن جميع الأعمار.

وتتمتع الأكاديمية بأجواء رائعة حسب ما أفاد به مرتادون لـ218 كما أن بعض الرواد يعود اشتراك بعضهم إلى ما قبل عامين منذ بداية النشاط داخل الأكاديمية.

من جهتهم قال أولياء الأمور أنهم وجدوا متنفسا لأولادهم وبناتهم داخل المسبح الموجود في المدرسة الدولية بمنطقة الهواري، كما أشادوا بالمستوى العالي للمدربين مشيرين إلى أنهم يملكون خبرة كبيرة في التدريب والتطوير، كما تعمل على إقامة دورات في تعليم الكبار إضافة إلى دورات في الغوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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