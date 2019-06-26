درنة 26 يونيو 2019 (وال)- تحتضن بلدية درنة، دورة للإعلاميين الرياضيين في مجال الإعلام والصحافة الرياضية شهر أغسطس المقبل.

هذا وستقام الدورة التدريبية التي تم الكشف عنها عقب الاجتماع التحضيري الذي عقد بقاعة اجتماعات صندوق الضمان الاجتماعي أمس الثلاثاء،في بلدية درنة، وستعد هذه الدورة في منتصف شهر أغسطس المقبل، برعاية صندوق الضمان الاجتماعي درنة، وبإشراف وتنظيم تنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بدرنة.

وقال رئيس تنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بدرنة علي النويصري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الدورة تستهدف 20 شابًا من أندية المدينة، إلى جانب طلبة قسم الإعلام بدرنة، ويُحاضر فيها أساتذة من جامعة درنة، ومن قسم الإعلام في الجامعة.

وأكد النويصري أن مثل هذه الدورات من شأنها الرقي بمستوى الإعلامي الرياضي الشاب، وهو هدف رئيسي للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ومن أولوياتها. (وال- درنة) ف ح/ ر ت

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