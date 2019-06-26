ثمن نهائي كوبا أميركا دون مفاجآت

تبدو نهاية منافسات دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا المقامة حاليا بالبرازيل وكأنها استراحة محارب من هول المواجهات وصراع البقاء ضمن الركب الذي يمضي قدما في المسابقة التي وصلت إلى دور الثمانية.

وبالوصول إلى هذه المراحل لم يتبق أي ضيف من خارج القارة حيث غادرت قطر واليابان مبكرا من السباق، أما من منحوا فرصة ثانية للعبور رغم نتائجهم المخيبة وهم منتخب البارغواي كأفضل ثاني بنقطتين فقط في الرصيد.

أما عن أقوى الاصطدامات التي أفرزها الدور الأول، فستكون بين منتخب بارغواي والبرازيل المستضيفة كما ستلتقي الأرجنتين بمنتخب فنزويلا.

أما صاحب اللقب في آخر نسختين على التوالي الشيلي لن يكون دفاعه عن اللقب سهلا وفي المتناول وسيكون عليه تخطي كولومبيا التي لم تشهد أي تعثر وتصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة إبان الدور الأول وآخر الملاحم ستجمع أوروغواي بمنتخب البيرو.

مباريات يتمنى الجماهير أن تكون على مستوى الحدث وتعوض ضعف النسق الذي شهدته جماهير الكرة اللاتينية خلال الدور الأول.

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