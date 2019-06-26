نقابة الإعلاميين الرياضيين تُشكل لجنة للتحقيق مع أحد أعضائها

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع أحد الأعضاء بشأن شكوى مقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي.

وذكرت النقابة – في بيان – ” تكليف لجنة رئاسة السيد أحمد المسلاتي، وعضوية كل من محمد الماني، ورمضان المغربي، وإن مهمتها الاستماع والتحقق مع عضو النقابة أليأس الجيلاني، الحامل لعضويتها رقم “24”، بشأن الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي إلى النقابة، اتهم فيها عضو النقابة أليأس الجيلاني إدارة النادي بالتسوّل، وتشكيكه في المشاركة العربية المقبلة في بطولة محمد السادس للأندية البطلة”.

وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، أنه تم تحديد مهلة للجنة المكلفة مدتها أسبوع من تاريخ التكليف، للاستماع والتحقق من الشكوى، وإحالة التقرير إلى مجلس إدارة النقابة. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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