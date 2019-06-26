ريمونتدا آسيوية يقودها الجزيرة الأردني

شهد ستاد عمان الدولي مساء أمس أحد أكثر المباريات إثارة في كأس الاتحاد الآسيوي هذا الموسم عندما استطاع الجزيرة الأردني قلب الطاولة على ضيفه الجيش السوري والتأهل إلى نهائي البطولة.

وكان الجزيرة خسر في ذهاب الدور النصف النهائي بثلاثية نظيفة أمام الجيش السوري في المباراة التي استضافتها البحرين.

لكن كان المشهد في مباراة الإياب مختلفا بعد أن افتتح الجزيرة التسجيل مبكرا عبر عبدالله العطار في الدقيقة الخامسة، لينتفض أبناء شهاب ويمضوا على الهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق فراس شلباية.

وفي الشوط الثاني تكرر سيناريو الانتفاضة وسجل أحمد العيساوي ثالث الأهداف، قبل أن يختتم زيد جابر رباعية الجزيرة في الوقت بدل الضائع ليتأهل بطل كأس الأردن إلى نهائي غرب آسيا حيث سيواجه العهد اللبناني في سبتمبر المقبل.

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