التعادل يخيم على لقاء أوغندا وزيمبابوي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا بين أوغندا وزيمبابوي على أرضية ملعب القاهرة.

ودخل المنتخب الأوغندي المباراة مهاجما ليترجم هذا التفوق بهدف مبكر جاء في الدقيقة 12 بإمضاء إيمانويل اوكوي لتتواصل بعدها الهجمات من الفريقين ليتكمن خاما بيليات من إحراز هدف التعادل لزيمبابوي قبل نهاية الشوط الأول.

ولم تشهد المباراة أي جديد في الشوط الثاني ولم تهتز شباك الفريقين ليتقاسم المنتخبان نقاط اللقاء وليؤجل المنتخب الأوغندي تأهله للجولة المقبلة حينما يواجه نظيره الكونغولي، بينما لا تزال حظوظ زيمبابوي قائمة في خطف ورقة التأهل للدور الثاني من “الكان”.

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