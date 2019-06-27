المصري البورسعيدي ينجح في التعاقد مع “طقطق”

وقع اللاعب الدولي مفتاح طقطق مساء الأربعاء، على عقد مع نادي المصري البورسعيدي الذي ينشط في الدوري الممتاز في مصر، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد أن أنهى اللاعب مدة تعاقده مع الأهلي طرابلس.

وجاء انتقال طقطق إلى المصري بناء على رغبة مدرب الفريق إيهاب جلال الذي سبق أن درب لاعبنا الدولي في الأهلي طرابلس.

ويستعد المصري البورسعيدي لخوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري المصري قبل جولتين من ختامه.

وكان طقطق قد انتقل من النصر إلى الأهلي طرابلس الموسم الماضي حيث قدم اللاعب مستويات جيدة جعلته محط أنظار عدد من الأندية العربية لكنه اختار تكرار التجربة مع إيهاب جلال ولكن في الدوري المصري.

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