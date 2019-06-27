البرازيل أمام اختبار باراغواي

يسعى منتخب البرازيل لتجاوز عقبة نظيره باراجواي لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا في المباراة التي يحتضنها ملعب غريميو أرينا.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور الثاني متصدرا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد فوزه في اللقاء الأول على حساب بوليفيا وتعادله أمام فنزويلا واكتساحه لبيرو بـ5-0.

في الجهة المقابلة جاء تأهل منتخب باراغواي للدور ربع النهائي كأفضل منتخب متحصل على المركز الثالث في المجموعة التي ضمت منتخبات كولومبيا والأرجنتين وقطر.

ولن يتخلى المنتخب البرازيلي على رغبته الجامحة في التتويج بلقب كوبا أميركا في بلده خاصة وأن جمهوره يعلق أملا كبيرا على لاعبيه للظفر باللقب.

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