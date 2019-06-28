مارسيلو يأمل بالعودة للمنتخب البرازيلي

أكد لاعب المنتخب البرازيلي مارسيلو إنه يأمل بالعودة إلى صفوف منتخب السيلساو مستقبلا رغم ابتعاده عن النسخة الحالية ببطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده.

وأشار مارسيلو في تصريحات صحفية إلى أن سبب ابتعاده عن المنتخب هذه الفترة يرجع لقرار المدرب تيتي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيسعى جاهدا لاستعادة مكانته الكروية بعد موسم متذبذب رفقة ريال مدريد.

وحول الصفقات البرازيلية التي عززت صفوف ريال مدريد مؤخرا مثل رودريجو وميليتاو قال مارسيلو إنه لم يتحدث معهم بعد لكنه يثق بأنهم سيشكلون إضافة قوية للأبيض الملكي.

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