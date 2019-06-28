هل فشلت مساعي عودة نيمار لـ”ليغا”؟.. “برسا” يلمح

218TV|خاص

أعادت إدارة نادي برشلونة الإسباني “تعويم الموقف” بشأن مزاعم وتقارير وردت في صحف رياضية إسبانية وفرنسية، قالت على مدى الأسابيع الست الماضية إن عودة النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” إلى ستاد “كامب نو” تبدو مسألة وقت، بعد نحو عامين من ضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي له في أغلى صفقة شهدتها لعبة كرة القدم منذ انطلاقتها قبل عقود طويلة، فيما بدا تصريح الرجل الثاني في إدارة النادي الإسباني كما لو أنها تشير إلى أن “برسا” لا يبدو راغبا بإعادة ضم “نيمار” إلى صفوف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذا العام.

وبحسب “خوردي كاردونير” نائب رئيس نادي برشلونة، إنه نفى تماما وجود اتصالات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإعادة ضم اللاعب البرازيلي، كاشفا أن هذا الاحتمال لم يوضع على طاولة البحث في اجتماعات إدارة النادي، واضعا التقارير عن عودة محتملة لنيمار في إطار رغبة نيمار نفسه، وربما رغبة الجماهير المحبة له من أنصار “برسا”، وهو وضع حيّر أنصار النادي خصوصا بعد ظن كثيرين بأن نيمار قد بات فعلا في طريقه إلى الدوري الإسباني مجدداً، إذ روجت تقارير أن النادي بات يُجهّز الترتيبات المالية لدفع مستحقات فسخ نيمار لعقده مع “حديقة الأمراء”.

ويأتي التصريح الصادم لإدارة برشلونة بعد نحو أسبوع من استطلاع رأي أجرته رابطة مشجعي “برسا” بشأن عودة نيمار، إذ صوت نحو71% لرفض عودة نيمار، وسط قناعة للمصوتين بالرفض بأن نيمار لن يُضيف شيئا إلى النادي الإسباني، عدا عن أنه فضّل الرحيل والمال على اللعب لبرشلونة في إشارة إلى أغلى صفقة كروية في تاريخ كرة القدم دفعها النادي الفرنسي لشراء خدمات نيمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية