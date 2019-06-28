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كينيا تحصد النقاط الثلاث من تنزانيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المنتخب الكيني في حصد النقاط الثلاث على حساب المنتخب التنزاني لحساب الجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

وافتتح “سايمون موسوفا” باب التسجيل في الدقيقة الـ6 قبل أن يُعدل “ميكايل أولونجا” النتيجة في الدقيقة الـ39.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تقدّم المنتخب التنزاني عن طريق “مبونا سامانا” لكن “أوميبا” عدل النتيجة للمنتخب الكيني في الدقيقة الـ62.

وفي الدقائق العشر الأخيرة تكفل “ميكايل أولنجا” بتسجيل الهدف الثالث الذي أهدى النقاط الثلاث لصالح المنتخب الكيني وجعله منافسا حقيقيا على بطاقة التأهل للدور الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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