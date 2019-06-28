اخبار الرياضة

تونس تتأهب لمواجهة مالي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتأهب المنتخب التونسي لمواجهة مالي لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا لفرق المجموعة الخامسة على أرضية ملعب استاد السويس.

وسيبذل لاعبو المنتخب التونسي جهدهم لتخطي عقبة مالي وتصحيح الأوضاع بعد التعادل المُخيّب للآمال لنسور قرطاج في الجولة الأولى أمام أنغولا بـ1-1.

في الجهة الأخرى لن يُفوّت المنتخب المالي فرصة التأهل للدور الثاني من البطولة، حيث سيسعى جاهدا لخطف النقاط الثلاث وتأكيد البداية القوية أمام موريتانيا في الجولة الأولى والتي اكتملت دقائقها بـ4-1.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات تونس وأنغولا ومالي وموريتانيا وتبدو حظوظه كبيرة في بلوغ الدور المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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