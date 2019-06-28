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المغرب تستعد لمواجهة كوت ديفوار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعود المنتخب المغربي للواجهة مجددا في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا بأمل كبير لتخطي عقبة كوت ديفوار وبلوغ الدور الثاني من الجولة الثانية.

فعلى ملعب السلام سيدخل المنتخب المغربي مطالبا بخلع الثوب الشاحب الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام نامبيا ولإثبات قدرته على المنافسة سيتحتم عليه خطف النقاط الثلاثة في مهمة لن تكون سهلة على كل حال فمنتخب الفيلة قيمة ثابتة في البطولة ومرشح مستمر لنيل اللقب.

أما المباراة الثانية فستكون الفرصة الأخيرة لجنوب أفريقيا حتى تضمد جراحها وتصبح جاهزة لموقعة المغرب الأخيرة التي قد تكون بوابة العبور إلى الدور الثاني حال تحقيق الفوز اليوم على نامبيا في مواجهة لن تكون سهلة على الطرفين كونها تمثل الفرصة الأخيرة فأي نتيجة سلبية لأي منتخب تعني مغادرة السباق الأفريقي من دوره الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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