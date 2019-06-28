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بحضور مُدربين ليبيين.. اختتام دورة التدريب الدولية في تونس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت بمدينة سوسة التونسية الدورة التدريبية الدولية في علوم التدريب وطرق اللعب بكرة القدم الحديثة.

وشهدت هذه الدورة التي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والقارة الأفريقية، مشاركة كبيرة للمدربين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد وخاصة من طرابلس وبنغازي.

كما تضمنت عدة حصص تدريبية تحت إشراف محاضرين من إيطاليا وتونس، قاموا بإلقاء دروس ومحاضرات عملية ونظرية في الجانب التكتيكي وطريقة اللعب الحديثة، وأيضاً في الجانب الفني من خلال شرح طريقة التكوين في أكاديمية نادي إندرلخت البلجيكي.

كما تلقى المشاركون بهذه الدورة الدولية محاضرات قيّمة في مجال تحليل الأداء والإحصاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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