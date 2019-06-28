نادي المستقبل يقيم دوريا تنشيطيا

انطلق في الجميل دوري المستقبل لكرة القدم الخماسية في نسخته الأولى بمشاركة 24 فريقا قسموا على 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني للدور الثاني وسط حضور تكلل بتواجد لفيف من اللاعبين القدامى بنادي المستقبل.

وتزينت مدينة الجميل بأجواء رياضية صيفية وشغف كبير من قبل اللاعبين المشاركين بهذه المسابقة التي تعوض مرحلة توقف نشاط المسابقات الرياضية بالبلاد.

كعادتها دائما مدينة الجميل وبمختلف شرائحها الرياضية تزخر بالأنشطة الرياضية المستمرة، ودوري نادي المستقبل يلعب دورا كبيرا في تنقية الأجواء الرياضية وإبعاد فئة الشباب عن الظروف المحيطة التي تمر بها البلاد.

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