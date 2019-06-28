السيليساو يكسر عقدة كوبا أمريكا ويتأهل للمربع الذهبي

دخل المنتخب البرازيلي بإلى ملعب غريميو أرينا بنية كسر عقدته أمام البارغواي في كوبا أميركا التي لازمتْه ثمانية عشر عاما عندما واجهه في أولى مباريات ربع النهائي .

دخلت البرازيل المباراة بكل حذر لكن الباراجواي كان له نصيب التهديد الأول عندما شهدت الدقيقة التاسعة والعشرون أخطر هجمات الشوط الأول بعدما استلم جونزاليز عرضية من هيرنان بيريز سددها لكن الحارس أليسون تصدى لها ببراعة .

في الشوط الثاني وبعد مرور قرابة عشر دقائق توغل المهاجم روبيرتو فيرمينيو داخل منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه عاد إلى تقنية الفار والتي بينت وجود الخطأ خارج منطقة الجزاء ليعود ويعلن عن ركلة حرة مباشرة وطرْد لمدافع البارجواي فابيان بالوينا، ليسدد ألفيس كرة تجاوزت المرمى بقليل .

واستمر الضغط البرازيلي الذي كاد أن يسفر عن الهدف الأول بعد هجمة عرضية وصلت أمام المهاجم جابريل خيسوس والذي أضاعها بطريقة غريبة أمام المرمى .

وكاد السيليساو أنْ يخطف هدف الفوز برأسية ساندرو بعد ضربة حرة نفذها كوتينهو قبل نهاية زمن المباراة الأصلي بدقيقتين لكن الحارس فيرنانديز أنقذها ببراعة، فيما حاول ويليان زيارة الشباك لكن كرته صدها القائم الأيمن لينتهي زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي .

لتصل المباراة لركلات الجزاء التي أنصفت البرازيل بأربعة ركلات مقابل ثلاثة، لتحقق السامبا أول فوز على الباراجواي منذ عام ألفين وواحد في الكوبا وتصل إلى نصف النهائي.

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