“لاروخا” تصل نهائي يورو الشباب

وصلت إسبانيا للمباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 21 عاما، بعدما حققت فوزا كبيرا على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بملعب مابي بمدينة ريجيو أميليا الإيطالية.

وتأخر المنتخب الإسباني بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، حين تقدم المنتخب الفرنسي عن طريق جون ماتيتا من علامة الجزاء، إلا أن شباب المنتخب الإسباني استطاعوا تسجيل أربعة أهداف بدأها مارك روكا ليتبعه ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في آخر دقيقة من الشوط الأول، ليعزز داني ألومو تقدم لاروخا في الدقيقة السابعة والأربعين، قبل أن ينهي بورخا مايورال رباعية إسبانيا في الدقيقة السادسة والستين.

وضرب بذلك لاروخا موعدا مع الماكينات الألمانية في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل بملعب الفريولي في مدينة أودني، حيث تعد المباراة بمثابة النهائي المكرر بعد النسخة السابقة في عام 2017 والتي توجت بها ألمانيا.

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