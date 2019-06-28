كولومبيا تحتضن نهائي كوبا أميركا 2020

أعلن الرئيس الكولومبي “إيفان دوكي” أن بلاده ستحتضن نهائي بطولة كوبا أميركا 2020 والذي تشترك في تنظيمه مع الأرجنتين.

وأوضح رئيس كولومبيا أن بلاده ستملك كل المقومات لاستضافة الحدث القاري الذي يعد أهم تظاهرة رياضية في أمريكا الجنوبية، حيث ستشترك في الاستضافة مع الأرجنتين في أول نسخة في التاريخ ذات تنظيم مشترك.

وستكون بطولة العام المقبل هي الرابعة في كوبا أميركا التي تقام في الست سنوات الأخيرة، حيث ستشهد مشاركة جميع دول أمريكا الجنوبية العشر، بالإضافة إلى منتخبي قطر وأستراليا اللذين سيشاركان ببطاقة دعوة.

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