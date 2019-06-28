الضراط لـ218: اخترت التجديد مع النصر لموسمين قادمين

جدد لاعب فريق النصر إدريس الضراط عقده رفقة فريقه الحالي النصر لمدة موسمين، بعد تجربة تكللت بالنجاح هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر، حيث مثل اللاعب ألوان بطل ليبيا الموسم المنقضي في بطولتي أبطال افريقيا والكونفدرالية.

وقال الضراط في تصريحات خاصة لـ218 إنه تلقى مجموعة من العروض المحلية والخارجية؛ لكنه قرر البقاء مع النصر الذي وصفه بالنادي الكبير الذي دائماً ما يطمح للتتويج بالألقاب، مضيفا في الوقت ذاته أنه شعر بالراحة في موسمه الأول.

وبدأ إدريس الضراط مسيرته الرياضية في الفئات السنية بالنادي الأهلي بنغازي وصولا للفريق الأول، كما سبق له أن اختير في قائمة المنتخب الوطني الأول في تصفيات كأس العالم حينما خسر الفرسان على جمهورية الكونغو في كينشاسا بـ4-0.

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