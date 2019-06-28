كان 2019.. النسخة الأغلى تسويقيا

عقب انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة الحالية ظهر المنتخب السنغالي على رأس جميع المنتخبات من حيث القيمة التسويقية بـ397 مليونا و790 ألف دولار، حيث يمتلك العديد من اللاعبين المحترفين في القارة الأوروبية.

وحل المنتخب الإيفواري في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية للاعبيه بـ321 مليونا و360 ألف دولار، فيما تأتي مصر المستضيفة للحدث الأفريقي ثالثة برصيد 226 مليونا و760 ألف دولار.

أما على مستوى اللاعبين فيتربع النجم المصري محمد صلاح على قائمة اللاعبين الأغلى تسويقا حيث بلغت القيمة التسويقية لنجم الفراعنة 171 مليون دولار فيما يأتي زميله في ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، السنغالي ساديو ماني خلفه بـ 136 مليونا و820 ألف دولار.

وأفاد التقرير بأن القيمة التسويقية للمصري محمد صلاح تفوق نظيرتها لمنتخبات عدة على رأسها المنتخب الغاني صاحب التتويجات الأربعة في أمم أفريقيا.

أما على صعيد الجوائز المالية للبطولة قرر الكاف رفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في الكان، لتزيد بنحو مليون و800 ألف دولار عما كانت عليه في النسخة الماضية بملاعب الغابون، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على أربعة ملايين و500 ألف يورو، كما يحصل الوصيف على مليونين ونصف المليون يورو.

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